В Москве в третий раз пройдут "Дни Дальнего Востока"

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» 2–8 декабря будет открыта «Дальневосточная ярмарка» на Новом Арбате, где можно будет приобрести товары, продукты и сувениры из всех регионов ДФО. Особое внимание будет уделено продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах». На ярмарке будет работать фудкорт, где можно будет попробовать уникальные блюда Дальнего Востока. Для посетителей будут подготовлены концерты, мастер-классы и конкурсы. В интерактивной зоне «Тайга» можно будет ознакомиться с успехами и достижениями в области социально-экономического развития Дальнего Востока.