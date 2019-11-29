ВСТО заработала на полную мощность

Досье газеты «Золотой Рог»: Нефтепровод ВСТО был построен в соответствии с распоряжением правительства РФ для трубопроводной транспортировки нефти месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Изначально строительство должно было быть завершено к 2030 году, однако в связи с высокой востребованностью направления нефтепровод было решено завершить в рекордные сроки. Увеличение мощностей нефтепровода велось по двум сегментам: расширения первой очереди (ВСТО-1) - до 80 млн т/г и расширение второй очереди (ВСТО-2) - до 50 млн т/г. ВСТО-1 была построена за три года и введена в эксплуатацию в 2009 году. В том же году был введен в эксплуатацию нефтеналивной порт в бухте Козьмино для обеспечения танкерных поставок нефти в страны АТР и Китай. До ввода в действие ВСТО-2 в 2012 году доставка нефти от Сковородино до Козьмино осуществлялась железнодорожным транспортом. На начальном этапе пропускная способность ВСТО-1 составляла 30 млн тонн нефти в год, в 2010 году «Транснефть» приступила к работам по расширению ВСТО-1 до 80 млн тонн в год. В 2015 году к системе ВСТО-2 трубопроводом-отводом протяженностью 28 км проектной мощностью 6 млн тонн нефти в год подключен «ННК-Хабаровский НПЗ». До ввода его в эксплуатацию сырье на НПЗ поступало в цистернах по железной дороге.