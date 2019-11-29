ВСТО заработала на полную мощность

ВСТО заработала на полную мощность

29 ноября 2019, 17:54
Общество
ВСТО заработала на полную мощность

Нефтепорт Козьмино готов к началу приема увеличенных объемов российской нефти ESPO

«Транснефть» завершила расширение пропускной способности трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) и вывело ее на максимальную проектную мощность. На данный момент ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) может прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) - 50 млн тонн.

Торжественная церемония, участие в которой приняли министр энергетики Александр НОВАК и глава ПАО «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ, состоялась в среду в ходе заседания совета директоров компании в Москве в режиме телемоста с Братском и Хабаровском, а также приморским нефтепортом Козьмино - конечной точкой ВСТО.

Порт Козьмино, являющийся конечным пунктом магистрального нефтепровода, подтвердил готовность к началу приема увеличенных объемов российской нефти ESPO.

«В принципе сегодня уже более-менее векторы все определены. Да, какое-то незначительное увеличение объемов из центральных регионов и Западной Сибири будет перераспределено в пользу востока, потому что это премиальный рынок, и многие нефтяники хотели бы конечно на этом рынке экспортировать, поставлять туда свою нефть. Но это не изменит общего баланса. Это будет незначительное изменение. Это единственное экспортное направление, на котором нет профицита мощностей, оно полностью востребовано», - сказал г-н Токарев.

Досье газеты «Золотой Рог»: Нефтепровод ВСТО был построен в соответствии с распоряжением правительства РФ для трубопроводной транспортировки нефти месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Изначально строительство должно было быть завершено к 2030 году, однако в связи с высокой востребованностью направления нефтепровод было решено завершить в рекордные сроки. Увеличение мощностей нефтепровода велось по двум сегментам: расширения первой очереди (ВСТО-1) - до 80 млн т/г и расширение второй очереди (ВСТО-2) - до 50 млн т/г. ВСТО-1 была построена за три года и введена в эксплуатацию в 2009 году. В том же году был введен в эксплуатацию нефтеналивной порт в бухте Козьмино для обеспечения танкерных поставок нефти в страны АТР и Китай. До ввода в действие ВСТО-2 в 2012 году доставка нефти от Сковородино до Козьмино осуществлялась железнодорожным транспортом. На начальном этапе пропускная способность ВСТО-1 составляла 30 млн тонн нефти в год, в 2010 году «Транснефть» приступила к работам по расширению ВСТО-1 до 80 млн тонн в год. В 2015 году к системе ВСТО-2 трубопроводом-отводом протяженностью 28 км проектной мощностью 6 млн тонн нефти в год подключен «ННК-Хабаровский НПЗ». До ввода его в эксплуатацию сырье на НПЗ поступало в цистернах по железной дороге.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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