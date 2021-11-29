Экс-депутат ЗСПК Дмитрий Новиков обзавелся каналом в Telegram

Экс-депутат ЗСПК Дмитрий Новиков обзавелся каналом в Telegram
Экс-депутат ЗСПК Дмитрий Новиков обзавелся каналом в Telegram
Сегодня, 11:36ОбществоФото: Александр Дедов
Давний завсегдатай политических кулуаров Приморья, уже бывший депутат краевого заксобрания Дмитрий Новиков завел канал в Telegram. Об этом он сообщил на личной странице своего Instagram.

Новую площадку Дмитрий Новиков рассматривает как альтернативу СМИ. В своей первой публикации деятель отметил, что Telegram — «едва ли не самое скоростное средство доступа к аудитории». При этом журналист назвал его «рассадником слухов и сплетен».

Тем не менее, с помощью новой для него площадки, Новиков намерен расширить собственную аудиторию, с которой он будет делиться оперативной информацией. Кроме того, экс-депутат намерен публиковать в Telegram «большие интервью с важными персонами» и «делать многое тайное явным».

Другие каналы из политического пула Приморья встретили нового «соседа» без негатива, а некоторые даже поприветствовали, отметив, что Новиков принесет немного разнообразия, а также отдельно выделили наличие у «новичка» большой базы источников.

В Приморье Дмитрий Новиков известен с 90-х годов как тележурналист, а позже и как политик. Деятель успел побывать в кресле депутата и городской Думы Владивостока и Заксобрания Приморья. Однако в 2021 году ему снова пришлось вернуться в журналистику, так как на выборах в краевой парламент достаточного числа голосов собрать не удалось.

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