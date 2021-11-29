Главная ёлка Владивостока будет высотой с 10 этажный дом

Главная ёлка Владивостока будет высотой с 10 этажный дом
Главная ёлка Владивостока будет высотой с 10 этажный дом
Сегодня, 14:04ОбществоФото: фото Анастасии Котляровой/www.vlc.ru
В приморской столице начали собирать главную новогоднюю ёлку на центральной площади. Обязательный атрибут Нового года высотой 28 метров планируется украсить разноцветными шарами, гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер.

С наступлением темноты они будут красочно переливаться, создавая праздничную атмосферу.

В краевом центре уже установлены и украшены девять ёлок в разных районах — возле Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43, в Снеговой Пади, в посёлке Трудовое на улице Лермонтова, на набережной Спортивной гавани, возле кинотеатра «Галактика» в районе бухты Тихая, на кольце ул. Запорожской, в сквере Суханова и на ул. Вострецова, 4, в поселке Подножье на острове Русском. Еще одна новогодняя конструкция скоро появится на острове Попова.

Как ожидается, главная новогодняя ёлка будет установлена на центральной площади Владивостока к середине декабря.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокНовый год
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