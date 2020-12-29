Поздравление Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко с наступающим Новым годом

Поздравление Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко с наступающим Новым годом

Сегодня, 12:57ОбществоФото: правительство Приморского края
Дорогие приморцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Немало трудностей принёс нам уходящий год, но они сплотили нас, подарили возможность ещё больше ценить наши общие достижения и победы. В преддверии волшебных праздников нас объединяют радость и надежда на всё самое лучшее и светлое. По традиции мы отмечаем Новый год в кругу семьи, с самыми близкими людьми. С теми, ради кого мы трудимся, развиваем родной край.

Никакие препятствия не помешали нам продолжать двигаться вперёд в важнейших направлениях: вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады, школы и больницы, преображаются улицы и общественные пространства. За каждым из этих достижений стоит труд каждого приморца. Искренне благодарю вас за вклад в общую работу, за все наши победы и достижения, за сердечную заботу о Приморском крае и веру в его счастливое будущее!

Пусть наступающий год будет щедрым на радостные события и приятные встречи, принесет в каждый дом тепло и уют. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть тепло домашнего очага и любовь дорогих сердцу людей согреют вас и сделают жизнь добрей и радостней!

С Новым годом! Будьте счастливы!

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