Поздравление Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко с наступающим Новым годом

Немало трудностей принёс нам уходящий год, но они сплотили нас, подарили возможность ещё больше ценить наши общие достижения и победы. В преддверии волшебных праздников нас объединяют радость и надежда на всё самое лучшее и светлое. По традиции мы отмечаем Новый год в кругу семьи, с самыми близкими людьми. С теми, ради кого мы трудимся, развиваем родной край.