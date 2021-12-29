ННК подарила праздник школе-интернату Находки

Пожалуй, Новый год — самый долгожданный и любимый праздник. С его приближением каждый, независимо от возраста, начинает верить в чудо и ждет сюрпризов. Повсюду царит праздничное настроение — все готовят подарки, чтобы порадовать своих близких, украшают елку и ходят друг к другу в гости.

Вот и сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт», собираясь к воспитанникам Находкинской коррекционной школы-интерната, не могли пойти с пустыми руками. Пока ребята отдыхали, добровольные помощники Деда Мороза, чья фирменная одежда украшена ярким и добрым солнечным логотипом ННК, занялись подготовкой игровой комнаты: развивающие игры и машинки, куклы и медведи, игрушечные кухни и коляски, наборы для творчества и конструкторы — такое количество разнообразных игрушек даже у взрослых вызвало настоящий восторг. Придется по нраву, уверены в компании, и замечательная эргономичная мебель, приобретенная на средства «ННК-Приморнефтепродукт» для игровой комнаты, выполненная с учетом всех требований и стандартов, да и просто удобная и яркая. В ответ малыши пригласили своих гостей на новогоднюю елку, где нефтяники вручили ребятам подарки и с удовольствием поучаствовали в новогоднем утреннике. «ННК-Приморнефтепродукт» и школа-интернат в Находке — давние друзья. Ежегодно в рамках программы благотворительности предприятие помогает учреждению с ремонтом, покупкой необходимого оборудования и мебели. — ННК в регионах своего присутствия последовательно и принципиально реализует социальную политику. Не только обеспечение потребителей качественным топливом, но и постоянная помощь тем, кто остро в ней нуждается — один из ключевых принципов устойчивого бизнеса, — считают в компании.

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