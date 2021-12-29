ННК устраивает праздник автовладельцам прямо на АЗС

ННК устраивает праздник автовладельцам прямо на АЗС
ННК устраивает праздник автовладельцам прямо на АЗС
Сегодня, 10:23ОбществоФото: ННК
Традиционно в канун Нового года и Рождества сеть АЗС «ННК» красочно оформляет свои автозаправочные станции и дарит клиентам подарки. Этот год не стал исключением.

В преддверии праздников владельцев машин, которые приезжают на АЗС компании, поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Добрые поздравления и сладкие сувениры от сказочных персонажей и компании ННК создали автолюбителям новогоднее настроение.

— Очень неожиданно было встретить Деда Мороза на АЗС, прямо как в детстве попал на праздник. Огромное спасибо ННК за поздравление и подарки, — поделился один из автомобилистов по имени Михаил.

Даже самые суровые, озадаченные хлопотами накануне главного торжества в году водители с улыбками встречали шутки от Деда Мороза, фотографировались на память и охотно принимали участие в небольших развлечениях.

— Уважаемые автолюбители! В канун 2022 года компания ННК выражает вам благодарность за выбор наших автозаправочных станций! Пусть наступающий год станет для вас успешным! Желаем нашим постоянным и новым клиентам восхитительных праздников, полных чудес и подарков, волшебного новогоднего настроения, приятной атмосферы и исполнения желаний! — обратился коллектив ННК ко всем своим клиентам.

Сюжеты:
Приморье
топливоГруппа ННКНовый год
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