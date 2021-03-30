В Спасске-Дальнем появится новый сквер

В Спасске-Дальнем появится новый сквер
Сегодня, 11:24ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В рамках проекта «Жильё и городская среда» в Спасске-Дальнем построят новый сквер. Приморцы смогут сами решить, какую территорию благоустроить — голосование пройдёт в сети с 26 апреля по 30 мая, сообщили в правительстве Приморья.

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Среди объектов, предлагаемых к благоустройству — сквер в районе Спасской городской больницы и «Юбилейный» сквер. Во время онлайн-голосования гражданам нужно будет выбрать территорию, которую необходимо благоустроить. Работы начнутся уже в следующем году.

«После того, как граждане выберут сквер для благоустройства, будет разработан соответствующий дизайн-проект — его тоже обсудят с жителями», — рассказали в администрации города.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что благодаря активным действиям жителей края в последние годы удалось благоустроить более 400 аллей, парков, скверов, пешеходных зон.

«Люди сами определяли места для благоустройства — это обязательное условие нацпроекта, выбирали дизайн-проекты, контролировали ход работ и участвовали в их приемке. Поступали замечания, предложения, вместе думали над архитектурными решениями — власти прислушивались к мнению жителей территорий», — отметила Пархоменко.

Стоит отметить, что цель нацпроекта «Жильё и городская среда» — преобразование российских городов, их благоустройство для комфортной жизни граждан.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокстроительстворемонтблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы