Связь времен и расстояний: книга про развитие телеграфа вышла во Владивостоке

В Приморском музее связи прошла презентация книги Бориса Василькевича и Сергея Гребня «Связь времен и расстояний». Издание рассказывает о развитии электросвязи (телеграфа) на Дальнем Востоке. Книга вышла при поддержке ПАО «Ростелеком».

Книга повествует об истории, этапах и особенностях развития электросвязи (телеграфа) на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ века. А также о том, какой долгий, сложный и интересный путь проделали связисты нескольких предыдущих поколений — через моря и океаны, в тайге, под землей и под водой, часто — там, где до них не ступала нога человека, чтобы связать Владивосток со всем миром. «Сегодня связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы можем в считаные секунды связаться с нужным человеком, отправить и получить необходимую информацию. Но когда-то люди подолгу ждали писем и о новостях узнавали через несколько дней или месяцев. Именно роли связи в жизни человека посвящена книга Бориса Василькевича и Сергея Гребня. Ведь развитие телеграфа на Дальнем Востоке позволило России укрепить свои позиции в геополитике, а также стало важной вехой в развитии экономических связей. Уверен, что каждый читатель узнает в ней что-то новое об истории нашей Родины, технологиях и, конечно, о людях — профессионалах своего дела», — рассказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. Фото: Ростелеком Издание адресовано всем, кто интересуется историей России и Приморского края. В 2021 году была знаменательная дата — 150 лет отделению Приморского телеграфа и Датского телеграфа во Владивостоке. Тогда авторы решили написать книгу к юбилейной дате. «Идея книги возникла не случайно. Я уже 20 лет работаю в музее и занимаюсь сбором информации о развитии услуг связи на Дальнем Востоке. Значительный объем материала был накоплен, когда я несколько лет занимался исследовательской работой для большого альбома, посвященного истории связи на Дальнем Востоке. Естественно, он включал и информацию о строительстве Сибирского телеграфа в Приморье и отделения Датского телеграфа во Владивостоке. Кроме того, я много исследовал историю жизни первостроителя Приморского телеграфа Дмитрия Ивановича Романова, написал несколько работ о его жизни и деятельности. Материала было собрано уже много, в том числе фотографии, карты. К работе над книгой я привлек неравнодушных и заинтересованных людей. Был подготовлен сигнальный экземпляр книги. И при поддержке „Ростелекома“ книга была издана. Это подарок для всех жителей Приморья и для всех тех, кто интересуется историей родного края», — отметил автор книги, хранитель Приморского музея связи Борис Василькевич. «Впервые я приехал в Находку еще будучи школьником в 1968 году, и увидел, как прокладывается кабель связи. Потом, получив образование, я стал работать на станции и первого апреля будет уже 45 лет. Когда Борис Францевич позвонил мне и рассказал о книге, то я сразу понял, что просто обязан продолжить это издание, потому что 27 лет обслуживал международную линию связи. И важно сохранить память о том периоде и о людях, которые построили телеграфную станцию в Находке и работали здесь. Не случайно и название книги «Связь времен и расстояний», — прокомментировал автор 6 и 7 глав, ведущий инженер Приморского филиала ПАО «Ростелеком» (г. Находка) Сергей Гребень. Фото: Ростелеком Узнать об истории развития связи и посетить тематические экспозиции можно в Приморском музее связи по адресу: г. Владивосток, Светланская, 57.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter