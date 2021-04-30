Более полутора тысяч моряков Тихоокеанского флота написали «Диктант Победы»

Диктант проводился на нескольких площадках. В столице Приморья «Диктант Победы» писали в одном из залов Дома офицеров Тихоокеанского флота, в управлении Приморской флотилии разнородных сил и в соединении морской пехоты, и на борту корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».