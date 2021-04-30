Глава Владивостока и общественные наблюдатели проверили ход ремонта дорог в городе

«Ход ремонта дорог уже не первый год мы контролируем и совместно с общественными наблюдателями. Они задают вопросы по объёмам работ, границам ремонтируемых участков, технологиям и многому другому. В ходе объездов поступают, конечно же, замечания и предложения по дополнительным работам. Там, где это возможно выполнить в рамках существующего контракта, делаем сразу. Другие пожелания также учитываются и включаются в дальнейшие планы работ», — рассказал заместитель главы управления дорог и благоустройства городской администрации.