Рособрнадзор перенес дополнительный срок для итогового сочинения

Минпросвещения России и Рособрнадзор в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая перенесли дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения). Теперь оно состоится не 5 мая, а 12 мая.

В этот день его смогут написать одиннадцатиклассники, получившие неудовлетворительный результат – «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам. Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения для них – 19 мая 2021 года. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Большинство учащихся уже написали эту работу 15 апреля. Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет». Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов она увеличена на 1,5 часа, они также вправе выбрать вместо сочинения изложение. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, изложения – не менее 200 слов.

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