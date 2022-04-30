Артём: газификация города, реконструкция мостов, строительство ТЭЦ

В ходе рабочей поездки в Артём губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл большую встречу с местными жителями. Собравшиеся задали главе края немало вопросов, в том числе по самым актуальным для шахтёрского города проблемам. Олег Николаевич ответил на все и многое поручил решить.

Напомним, 29 апреля глава Приморья весь день провёл в Артёме. Он проконтролировал строительство подстанции и ход работ по строительству моста в центре города, осмотрел ремонтные работы в парке, вручил награды медикам города… На встрече Олег Кожемяко заверил: о ситуации в городе он получает доклады регулярно. — Мы знаем болевые точки и по ним везде идет работа. В первую очередь, это устойчивое обеспечение электроснабжением Артема и ближайших населенных пунктов, входящих в городской округ. Дано поручение программу, которая была намечена на пять лет, выполнить за три года. Уже запущены две большие подстанции — «Луговая» и «Ульяновская», — подчеркнул Олег Кожемяко. Жители города шахтёров интересовались планами газификации города, реконструкции мостов, строительстве Артемовской ТЭЦ и новой школы… Вместе с мэром Артёма Вячеславом Квоном Олег Кожемяко ответили и на эти и ещё целый ряд вопросов социального характера. Например, про обеспечение инфраструктурой участков многодетных семей. — Меры, которые предлагает муниципалитет — компенсацию затрат на часть инженерных сетей, — это хорошая форма поддержки, — отметил глава региона. Много говорили и о ремонте дорог. — Мы достаточно выделяем средств на эти цели. Только в этом году дали Артему 900 миллионов рублей, поэтому работы по краевым и муниципальным дорогам будут выполнены, — отметил глава Приморья. Прощаясь с жителями Артёма, Олег Кожемяко подчеркнул, что теперь будет встречаться с ними — и с жителями других городов Приморья — регулярно.

Материалы по теме: Автомобильные пробки исчезнут на въезде в Артем

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter