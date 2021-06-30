Как сообщает министерство труда и социальной политики Приморского края, этим летом более 1800 подростков смогут отдохнуть в загородных и профильных лагерях, расположенных в живописных местах недалеко от Партизанска, бухты Врангеля, в Спасском и Кировском районах. Еще двести детей готов принять санаторий «Сахарный ключ» во Владивостоке.
В июне начались первые смены и более двухсот ребят уже отправились отдыхать на одной из смен лагеря «Наши гости». Еще сто отдыхают в Кировском районе, в лагере «Мечта».
Традиционные оздоровительные мероприятия, направленные на социализацию детей в социально-реабилитационных центрах Приморья, начались в Приморском крае. Все лето дети будут участвовать в общественных мероприятиях и увлекательных экскурсиях.
В начале лета дети смогут принять участие в экскурсии, организованной сотрудниками Уссурийского социально-реабилитационного центра в этнографическом парке «Изумрудная долина». Воспитанники кавалеровского центра «Детство» приготовили выставку рисунков, которая открылась для ознакомления на территории кинотеатра «Россия». Активные ребята получили в награду за свою деятельность летние оздоровительные прогулки и поездки в бассейн.
Воспитанники Находкинского социально-реабилитационного центра «Альбатрос» примут участие в спортивных праздниках «Форд Боярд», «Сильные, смелые, ловкие», эстафете «Летняя карусель» и «В гости к Лесовичку». Также для детей организована увлекательная экскурсия в приморский Сафари-парк.
Школьники Спасского социально-реабилитационного центра примут участие в путешествии-викторине «В мире сказок», спортивно-игровой программе «Зеленая планета собирает друзей», празднике Нептуна, волейбольных состязаниях и занятиях в арт-мастерских.
Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая отмечает, что летние смены — отличная возможность для детей из семей с низким достатком хорошо провести время и обзавестись новыми друзьями.
«Ежегодно путевки таким семьям предоставляются бесплатно, расходы берет на себя краевой бюджет. Лагеря, которые ждут на отдых ребят, имеют санэпидзаключения и соблюдают все необходимые нормы и правила безопасности», — подчеркивает глава ведомства.
Не лагерями едиными
Пятьдесят две тысячи детей возрастом от трех до семи лет получают ежемесячное пособие. На этот вид финансовой поддержки семей с детьми с начала года направлено 2,7 миллиарда рублей.
По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартный размер пособия — 50% от размера прожиточного минимума на ребенка — получают 47 050 детей. 4 868 детей получают пособие в размере 100%, 664 — в размере 75% от прожиточного минимума на ребенка в Приморском крае.
Размер прожиточного минимума на ребенка в регионе в 2021 году составляет 15,4 тысячи рублей. Отметим, что выплату на детей от 3 до 7 лет семьям с низким достатком стали выплачивать в июне 2020 года. В 2021 году Президент России Владимир Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплаты.
«По новым правилам выплаты с учетом нуждаемости стандартным размером остается 50% от размера прожиточного минимума на ребенка. Если такая сумма не позволяет обеспечить доходы семьи до прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% прожиточного минимума на ребенка. Если и такой размер пособия не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% прожиточного минимума на ребенка», — поделилась глава министерства труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.
Новый порядок выплат обусловлен поступлением из федерального бюджета дополнительных денежных выплат. Соответствующее распоряжение недавно подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно этому документу региональные бюджеты получат дополнительно 55,3 миллиарда рублей на этот формат выплат.
Чтобы получить пособие, оформить заявление на перерасчет по новым правилам, следует обратиться в МФЦ или сделать это самостоятельно в личном кабинете Госуслуг. Получить консультацию касательно демографических выплат, в том числе и на детей в возрасте от трех до пяти лет можно по телефону горячей линии 8 (800) 30-22-145.
Помощь детям, чьи семьи находятся в затруднительной ситуации, обеспечивается в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Андрей ГОЛУБЬ