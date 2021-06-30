Размер прожиточного минимума на ребенка в регионе в 2021 году составляет 15,4 тысячи рублей. Отметим, что выплату на детей от 3 до 7 лет семьям с низким достатком стали выплачивать в июне 2020 года. В 2021 году Президент России Владимир Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплаты.