Как искупаться в водоеме и вернуться домой живым: правила безопасного поведения на воде

Теперь власти будут отслеживать, где именно граждане предпочитают отдыхать у водоемов. В случае, если окажется что место массового отдыха не оборудовано должным образом, это упущение нужно будет устранить в кратчайшие сроки. Эта задача должна выполняться в течение всего купального сезона.