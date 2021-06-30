Перешагнуть черту: более 14 тысяч приморцев подали заявление на господдержку

Социальный контракт как мера поддержки становится более популярным среди приморцев — с начала 2021 года более 14 тысяч заявлений на получение такой меры поддержки подали жители края.

Уже заключено около 620 контрактов. 509 получателей выплат — семьи с детьми. Для выявления нуждающихся в помощи семей, министерство труда и социального развития вместе с «Почтой России» запустили проект социального взаимодействия в сфере социальной защиты населения. Он направлен на создание условий для преодоления трудной жизненной ситуации малоимущих семей с детьми. Пилотными территориями выбраны Дальнегорск, Кавалеровский, Яковлевский районы, Тернейский и Чугуевский округа. Такое сотрудничество уже приносит свои плоды. Благодаря помощи почтальонов подано 85 заявлений, заключено 50 социальных контрактов. Как сообщает приморское министерство труда и социальной политики, чаще всего жители края обращаются за помощью в поиске работы. По условиям социального контракта до 4 месяцев получателю положена выплата в размере почти 14,8 тысячи рублей. Такую же выплату до полугода получают те, кто заключил контракт в связи с необходимостью преодолеть трудную жизненную ситуацию. 36 социальных контрактов заключено по направлению об индивидуальной предпринимательской деятельности. Начинающим бизнесменам выплачивается до 250 тысяч рублей. Пятеро жителей края получили до 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Выплаты на основе социальных контрактов могут получить одинокие граждане и семьи, доход которых, по независящим от них причинам, ниже прожиточного минимума, установленного в Приморском крае. Как отметил в своем ежегодном отчете губернатор Приморья Олег Кожемяко, по итогам 2020 года в крае было заключено 1 690 социальных контрактов с малоимущими семьями — в 7,4 раза больше, чем в 2019 году. Поддержка населения в крае идет в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения

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