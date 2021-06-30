Под наблюдением: Волонтёры следят за ходом ЕГЭ в Приморье

Под наблюдением: Волонтёры следят за ходом ЕГЭ в Приморье
Под наблюдением: Волонтёры следят за ходом ЕГЭ в Приморье
Сегодня, 11:39ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Наблюдение за ходом ЕГЭ в Приморье осуществляют 150 волонтеров. Специально для соблюдения всех требований экзамена в крае создан региональный ситуационный центр, который разместился во ВГУЭС

Наблюдение ведется через веб-камеры, благодаря которым добровольцы могут видеть все, что происходит в экзаменационных аудиториях. И при подозрении на нарушение ставят метку, которую оперативно проверяют Федеральные общественные наблюдатели. Далее они могут либо отклонить, либо подтвердить факт нарушения. Далее информация поступает уже непосредственно в пункт проведения экзамена (ППЭ), где совершено правонарушение, и отрабатывается на месте.

«В этом году у нас работают 150 общественных наблюдателей, которые следят за ходом ЕГЭ онлайн. Это студенты ВГУЭС, которые прошли соответствующее обучение. Они работают по сменам, поскольку ЕГЭ, как и в прошлом году, выпал на период сессии. Ребята следят, чтобы не было нарушений, реагируют на подозрительное поведение выпускников, наличие в экзаменационных аудиториях предметов, которые не должны там находиться — это в первую очередь шпаргалки и телефоны», — уточнила куратор Регионального ситуационного центра, ведущий специалист-эксперт по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края Татьяна Шикина.

Как отметили в министерстве образования края, переоценить работу волонтеров крайне сложно. Благодаря их помощи получается оценить реальный уровень подготовки Приморского края к проведению итоговой аттестации.

«Организация ситуационного центра в Приморье направлена на обеспечение открытости и прозрачности экзаменационного процесса, а также повышение доверия общества к процедуре и возможности предоставления оперативной информации о ходе экзамена. В случае подтвержденного нарушения мы можем сразу принять необходимые меры реагирования как к участникам, так и к организаторам, нарушающим процедуру проведения экзамена», — заявила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Организация ЕГЭ в регионе проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

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Приморский край
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