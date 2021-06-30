Томик Достоевского на узбекском

«Тесты — это не плохо, конечно, человек должен знать правила страны, в которую он едет. Законы, организации к которым он может обратиться, свои права и все остальное. Раньше, конечно, было по-другому, приехал работать — работай, люди приезжали, язык уже тут учили на месте, я так приехал. Давно уже я гражданство получил, еще по старым правилам, но вот молодым сейчас больше нужно будет делать и знать», — рассказал мужчина, который эмигрировал в Россию из одной бывшей Советской республики.