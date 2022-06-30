Встречи с населением Приморья: о самом главном расскажут лично

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о возобновлении встреч с приморцами. Во время недавней поездки в Уссурийский округ, глава региона заявил, что отсутствие очного общения не означало, что местные проблемы выпали из поля зрения краевых властей. Однако диалог с людьми важен для всех сторон.

Жители всегда задают вопросы, которые их волнуют больше всего: это строительство новых школ, детсадов, жилья, поликлиник, спортобъектов, а также на темы благоустройства и ремонта дорог. Таким образом, обозначают направления для дальнейшего развития муниципалитета. — Во время такого общения сразу принимаются те или иные решения на местном и краевом уровне, при необходимости следуют обращения в федеральные структуры. Для этого и существует власть, чтобы решать эти проблемы, — отметил Олег Кожемяко. По словам губернатора, от традиционных встреч с жителями пришлось отказаться почти два года назад по причине разразившейся пандемии ковида. Но на сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе выровнялась, это позволяет вернуться к офлайн-формату. Ранее Олег Кожемяко на встрече с уссурийцами сообщил, что городской округ получит 2,9 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья. В планах — строительство шести домов, куда переселят около двух тысяч человек. Также свыше 2 млрд рублей направят на обновление сетей, ремонт домов и благоустройство. Продолжат программу газификации Уссурийска — до 2023 года газопроводы подведут к 2,5 тысячам частных домовладений. На сегодня на «голубом» топливе работают семь котельных, до конца года на газ перейдет самая крупная городская котельная. Ещё одна строится на улице Раковского, она заменит несколько старых кочегарок.

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