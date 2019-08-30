Банковские карты россиян будут блокировать на месяц

Препятствием для решения вопроса может стать позиция регулятора. По статистике Центробанка, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому блокировать карту на месяц бессмысленно: эта мера в большинстве случае будет применяться уже после того, как злоумышленники выведут средства.