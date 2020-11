Из аптек исчезло жизненно важное лекарство

Мать больного ребенка: "У меня на руках, можно сказать, весь запас этого лекарства Хабаровского края и Приморья"

Мать больного ребенка: «У меня на руках, можно сказать, весь запас этого лекарства Хабаровского края и Приморья» Из российских аптек исчез преднизолон — препарат, в том числе спасающий жизнь при отёке Квинке и анафилактическом шоке. Как выяснил RT, лекарства в ампулах, нужного в экстренных случаях, нет ни в аптеках, ни даже в некоторых «скорых». Источники в фармбизнесе говорят, что производители массово и под разными предлогами отказываются поставлять преднизолон: цены на него контролирует государство, поэтому дистрибуция стала нерентабельной. «Мы живём как на пороховой бочке» У семилетнего Кирилла Беляева из Комсомольска-на-Амуре инвалидность в связи со множеством аллергических реакций. Отёк Квинке, как показала практика, могут вызвать совершенно непредсказуемые причины, рассказывает RT его мама Ульяна. «Первые аллергические реакции пошли в четыре месяца. Сейчас у моего сына «полный комплект» — атопический дерматит, бронхиальная астма, аллергический ринит, регулярно возникающие ангионевротические отёки, — перечисляет она. — Один из последних отёков Квинке произошёл в детском саду, когда в другом помещении начали готовить рыбные котлеты. Запах рыбы — это один из немногих аллергенов у Кирилла, который известен врачам. Но он может реагировать и на цветение, и на множество других внезапных факторов. Врачи пока разводят руками. А мы живём как на пороховой бочке. Скоро пойдёт осенняя путина (сезон ловли рыбы. — RT) — даже не представляю, что с ним будет». В последний приезд Кирилла и Ульяны в Москву врачи РДКБ им. Пирогова прописали мальчику преднизолон, который удалось купить в столичной аптеке. На альтернативный препарат — дексаметазон — у Кирилла также оказалась сильная аллергия. «Как выяснилось, мы купили четыре спасительных ампулы, потому что в аптеках Хабаровского и Приморского краёв его не было», — вспоминает Ульяна. 6 августа у ребёнка произошёл очередной отёк Квинке. По словам мамы Кирилла, преднизолона не было и в вызванной «скорой». «Обошлись теми ампулами, которые были дома. Когда я начала звонить в региональные министерства, меня отбрили: «Вы же мать, это ваша обязанность искать нужные вашему ребёнку препараты. Вы должны ограждать своего сына от факторов риска», — рассказала она. По словам собеседников Ульяны, преднизолон не ввозился в Хабаровский край в течение четырёх месяцев и возобновлять поставки не планируется. Ульяна создала петицию на платформе Change.org, где описала своё положение и призвала обеспечить дальневосточные аптеки этим препаратом. Буквально на следующий день после публикации женщине позвонили из Минздрава, сообщили, что решение о возврате преднизолона в аптеки будет приниматься в сентябре, а пока сказали забрать две упаковки препарата (шесть ампул) в Хабаровске. Ещё 23 ампулы помогли достать родственники и сочувствующие люди. «Самое страшное — осознавать, что я такая не одна. У меня на руках, можно сказать, весь запас преднизолона Хабаровского края и Приморья. Не дай бог, в такой же ситуации до возврата препарата в аптеки окажется другой ребёнок», — волнуется она. Необходимые уколы Преднизолон относится к группе глюкокортикостероидных препаратов. Он оказывает противовоспалительное, антиаллергическое, противошоковое и иммунодепрессивное действие. Выпускается в форме ампул, таблеток и мази: ампулы действуют быстрее всего и используются в экстренных случаях. Таблетки и мазь чаще прописывают при хронических заболеваниях. Именно в таблетках преднизолона нуждается шестилетняя Полина, дочь жительницы Самары Дарьи Садовниковой. У девочки аутоимунное заболевание — ревматоидный артрит, препарат она принимает с 2,5 года. «Мы принимаем по одной таблетке утром. Если пропустить — беда, ребёнок просто не сможет встать, — рассказала RT Дарья. — Теперь таблетки практически исчезли из аптек: удалось купить всего четыре упаковки в разных концах города. Кажется, мы ухватили последнее из остатков». Об аналогичных проблемах с лекарством сообщают жители Москвы, Петербурга, Нижегородской, Челябинской, Омской, Смоленской, Оренбургской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов. В то же время в Минздраве РФ сообщили, что, например, в аптеках Сочи препарат имеется «в достаточном количестве», а аптеки должны самостоятельно закупать лекарство в зависимости от потребностей населения. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил в соцсетях, что в 2019 году в России было выпущено около 1 млн таблеток преднизолона, а также более 2,3 млн единиц препарата в инъекциях. В списках не значится Преднизолон входит в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), то есть государство имеет право контролировать отпускную цену: в зависимости от производителя, она колеблется от 12 до 116 рублей за упаковку ампул. Однако в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи, преднизолон не включён. Иными словами, аптеки не обязаны иметь это лекарство в наличии, а решение о покупке препарата принимают самостоятельно. В обязательном для аптек списке есть похожие по действию препараты дексаметазон и гидрокортизон. Но, во-первых, они там представлены только в форме таблеток или мази (в случае отёка Квинке таблетка просто не успеет подействовать), во-вторых, гидрокортизон действует в разы слабее синтетических аналогов, а в-третьих, на них у пациентов может быть аллергия, как у Кирилла Беляева из Комсомольска-на-Амуре. Корреспонденты RT обошли и обзвонили более 160 аптек по всей стране. Преднизолона в ампулах не оказалось ни в одной из них: препарат исчез примерно месяц-два назад. Где-то отвечали, что его сняли с производства, где-то — что он проходит перерегистрацию, но чаще всего говорили, что причина исчезновения преднизолона неизвестна. В справочной «Аптек столицы» (сеть аптек, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы) RT сообщили, что препарат появится, скорее всего, в декабре. С другими формами преднизолона ситуация оказалась немного лучше: в аптеках Краснодара, на Дальнем Востоке и в одной аптеке Волгограда оставалось несколько упаковок таблеток. Мазь была в некоторых аптеках Смоленска, Челябинска, Москвы, Геленджика, Новороссийска, Владивостока. В одной из дальневосточных аптек предложили купить метилпреднизолон — препарат схожего с преднизолоном действия, который стоит от 270 до 1,5 тыс. рублей за упаковку ампул. Во всех аптеках, в которые обращался RT, рассказали, что преднизолон пользуется большим спросом. Заводы на профилактике В российские аптеки поставляется преднизолон от нескольких фармкомпаний: как отечественных (например, «Обновление», «Биосинтез»), так и зарубежных (в их числе венгерская компания Gedeon Richter, немецкая Sanavita Gesundheitsmittel и индийская Shreya Life Sciences). Источник RT, руководитель одной из крупнейших аптечных сетей, на условиях анонимности сообщил, что причина перебоев с поставками жизненно важных препаратов связана с заниженными ценами, установленными государством на лекарства из перечня ЖНВЛП. «Сейчас такая проблема массовая: Минздрав ставит очень заниженные цены на ЖНВЛП. В случае с преднизолоном всё, скорее всего, тоже связано с тем, что его дорого производить. Потому что субстанция, действующее вещество, всё равно импортируется. Даже самая дешёвая — в Индии. Производителям это невыгодно», — пояснил источник. По данным собеседника RT, японская компания Takeda уже приняла решение вывести свой преднизолон с российского рынка, объяснив, что это им невыгодно. При этом многие компании, несмотря на убытки, опасаются так же открыто прекратить производство препарата. «В лоб этого никто не говорит, потому что боятся, что Минздрав может устроить таким компаниям какие-то проволочки и проблемы в обороте других медикаментов. Поэтому, чтобы вывести нерентабельный препарат с рынка, производители просто красиво ставят заводы на профилактику и аккуратно уходят», — поясняет эксперт. В частности, именно так поступили на российском производстве компании Gedeon Richter, где, по данным источника, внезапно объявили, что завод закрыт на профилактику. Возобновление работы якобы запланировано на сентябрь. «Лечат тем, что есть» Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила RT, что преднизолон не является дефицитным препаратом. Эксперт считает полное исчезновение препарата из аптек странной и почти невозможной ситуацией, поскольку на российском рынке есть масса аналогов и форм преднизолона. В то же время Попович сомневается, что исчезновение препарата могло быть связано с его перерегистрацией. «Перерегистрация может быть, например, если изменяется цена, но это очень быстро делается, вопрос нескольких дней. Другое дело, почему Минздрав может не рассматривать заявку на перерегистрацию. Второй вариант — производитель хочет зарегистрировать новую форму выпуска. Но эти процессы совершенно не влияют на закупки препарата аптеками», — подчёркивает эксперт. По словам Попович, в ситуациях, когда производитель недоволен ценой, установленной на тот или иной препарат, он может отказаться его поставлять, однако в таких случаях всегда можно договориться и перезакупить лекарства по более высокой цене. «Так что здесь вопрос к аптекам, которые, видимо, перестали покупать преднизолон — например, из-за того, что он дешёвый, а есть более дорогие аналоги. Однако аптеки при наличии спроса должны обязательно тут же его обеспечивать. На самом деле, нормальные аптеки сейчас найдут поставщиков преднизолона и закупят препарат так, что его будет больше, чем других лекарств», — считает специалист. По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, эта ситуация показывает, что в России не работает система обеспечения доступа граждан к важнейшим лекарственным препаратам. «Аптеки, конечно, разные: одна закупила препарат, одна — нет, но преднизолона же нет абсолютно нигде, его нет на складах. Высказывания Минздрава в отношении аптек вообще неуместны. Выходит, аптеки могут делать что хотят и никто за это не отвечает?» — возмутился Саверский. По его мнению, для предотвращения подобных ситуаций в стране должна быть создана система лекарственного обеспечения, где все звенья проводящей цепочки будут нести ответственность. «Это нужно, чтобы государство понимало, что у него и где происходит», — подчеркнул собеседник RT. Он также отметил, что за первые шесть месяцев 2019 года, по данным СМИ, было сорвано 74% тендеров на закупки преднизолона госучреждениями. «Аукционы срываются, люди не получают лекарства. Уже сами врачи говорят, что лечат не тем, чем надо, а тем, что есть», — заключил Саверский. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

