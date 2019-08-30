Из аптек исчезло жизненно важное лекарство

«Первые аллергические реакции пошли в четыре месяца. Сейчас у моего сына «полный комплект» — атопический дерматит, бронхиальная астма, аллергический ринит, регулярно возникающие ангионевротические отёки, — перечисляет она. — Один из последних отёков Квинке произошёл в детском саду, когда в другом помещении начали готовить рыбные котлеты. Запах рыбы — это один из немногих аллергенов у Кирилла, который известен врачам. Но он может реагировать и на цветение, и на множество других внезапных факторов. Врачи пока разводят руками. А мы живём как на пороховой бочке. Скоро пойдёт осенняя путина (сезон ловли рыбы. — RT) — даже не представляю, что с ним будет».