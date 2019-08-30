К острову Русский с моря не подойти

К острову Русский с моря не подойти

30 августа 2019, 11:52
Общество
Исключение делается для судов, участвующих в подготовке и проведении ВЭФа

Исключение делается для судов, участвующих в подготовке и проведении ВЭФа Запрет на движение и стоянку судов в районе острова Русский традиционно будет установлен на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Меры будут действовать с 0.00 местного времени 3 сентября до 0.00 6 сентября. «Устанавливается запрет для плавания в акваториях Амурского и Уссурийского заливов, а именно в бухтах Новик (ограничена с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина), Аякс и Парис острова Русский (ограничены с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова), а также Золотой Рог в (определенном) районе», - сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. В указанных районах запрещается также стоянка судов, в том числе маломерных. Исключение делается для судов, участвующих в подготовке и проведении форума, а также для судов местных пассажирских линий, спасательных судов и судов для оказания экстренной медицинской помощи. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

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