В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул

Летние каникулы в России составляют 8 недель. Но есть страны, где они длиннее. Например, в США они длятся 12 недель, с начала июня до конца сентября. Учебных дней в году всего лишь 180. Похожее правило действует и Великобритании, но может варьироваться – у разных школ существуют разные правила. В частных школах могут сокращать время отдыха, добавляя больше времени на занятия. В Турции летние каникулы продолжаются 14 недель.