В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул

Начать предложили с Приморского и Хабаровского краев В Госдуме предлагают продлить летние каникулы до 1 октября. Это позволит не только поработать студентам, но и скажется на развитии туризма, рассчитывают депутаты. В сентябре наши жители смогут отдохнуть на южных курортах Краснодарского края и Крыма, сообщает "Газета.Ru". Летние каникулы для учащихся средних школ и высших учебных заведений нужно продлить до 1 октября. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет «Газета.Ru». Он считает, что еще один месяц отдыха позволит молодежи съездить на отдых в сентябре или устроиться на временную работу. Депутат считает, что эксперимент по продлению лета для учащихся можно было бы сначала «обкатать» на учащихся на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Приморском краях. Парламентарий обратился с инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом пишут РИА «Новости». «Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — отметил депутат. В обращении к Голиковой депутат заявил, что учебная нагрузка у учеников и студентов сейчас очень высока, так как в июне молодежь сдает экзамены, и это занимает практически весь месяц. Поэтому на отдых остается всего два месяца. Кроме этого, многие школьники и студенты летом работают, а продление каникул, по мнению депутата, позволит им получить дополнительный стаж, так как работодатели предпочитают нанимать молодых людей, уже имеющих опыт работы. Поэтому продление летних каникул еще на один месяц позволит частично решить проблему накопления практического опыта и закрепит теоретические знания молодежи Также еще один дополнительный свободный месяц благоприятно скажется на развитии туризма в России, поскольку позволит нашим жителям посещать южные курорты Краснодарского края и Крыма в сентябре, когда там стоит комфортная погода, полагает Власов. Летние каникулы в России составляют 8 недель. Но есть страны, где они длиннее. Например, в США они длятся 12 недель, с начала июня до конца сентября. Учебных дней в году всего лишь 180. Похожее правило действует и Великобритании, но может варьироваться – у разных школ существуют разные правила. В частных школах могут сокращать время отдыха, добавляя больше времени на занятия. В Турции летние каникулы продолжаются 14 недель. Но общих правил о продолжительности каникул нет. Действительно есть страны, где каникулы короче. Во Франции каникулы длятся менее двух месяцев. В Бразилии летние каникулы составляют около 1,5 месяца: с середины декабря по конец января. Также стоит добавить, то во многих странах есть так называемые весенние каникулы, которые совпадают с празднованием Пасхи, и они могут быть весьма продолжительными. В некоторых странах — вплоть до одного месяца. В Приморье предложение продлить каникулы или сдвинуть их на сентябрь звучали не раз. Увы, приморская погода часто просто не позволяет детям полноценно отдохнуть в летнее время. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

