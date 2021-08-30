Подобрали, накормили, стерилизовали и раздали

Подобрали, накормили, стерилизовали и раздали
Подобрали, накормили, стерилизовали и раздали
Сегодня, 13:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Волонтерская организация «Друг Рич» отлавливает бездомных собак на улицах Владивостока. Все они проходят лечение и стерилизацию. После по закону их выпускают на прежнее место обитания.

Но только тех животных, которые не проявляют агрессии к человеку, подчеркивают в пресс-службе мэрии. Сейчас в приюте около 50 собак, прошедшие лечение и стерилизацию, и готовых переехать в новый дом.

— Безусловно, хочется найти любящих хозяев каждой собачке, отловленной на улицах города. Поэтому мы приглашаем всех, кто ищет себе четвероногого друга, в наш приют. Мы расскажем и покажем всех наших собак, поможем с выбором, — отмечают в организации.

В приюте есть взрослые собаки и щенки, как мелких, так и крупных пород.

Записаться на знакомство с собаками и выбрать себе друга можно по телефону 8-914-728-50-68. Принимаются как звонки, так и сообщения в WhatsApp.

Сюжеты:
Приморье
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