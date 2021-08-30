Приморские педагоги получат центр непрерывного повышения мастерства

Во Владивостоке 1 сентября откроется центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Учителя получат комфортные и современные условия для поддержания своей квалификации, навыков и знаний в актуальном состоянии.

В Центре учителям будут доступны новые программы, индивидуальный подход, разнообразные практики, стажировки, консультации, конференции, семинары и прочее. Ремонт помещений уже завершен. Осталось лишь смонтировать высокотехнологичное оборудование и установить мебель. По словам главы краевого минобразования Натальи Бондаренко, центру суждено стать важным звеном в цепи региональной и федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов и управленцев. Министр рассказала, что с открытием центра впервые будет создан непрерывный процесс совершенствования навыков и умений педагогов. В муниципалитетах создадут опорные центры, которые позволят получать обратную связь, что в свою очередь даст возможность сформировать индивидуальный образовательный подход для каждого. Кстати, на работу в опорные центры будут привлекать опытных сотрудников методических служб, которые уже работают на территориях. По словам Натальи Бондаренко, если в каком-то муниципалитете все еще нет методологической службы, то она там обязательно появится уже в ближайшее время. Напомним, в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter