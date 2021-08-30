Реконструкцию офтальмологического центра во Владивостоке завершат уже в этом году

Напомним, общее финансирование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в Приморье составит 1,5 миллиарда рублей. Всего на ее реализацию в край до конца 2025 года направят 8 миллиардов рублей. За пять лет в медицинские учреждения Приморья поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы.