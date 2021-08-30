Реконструкцию офтальмологического центра во Владивостоке завершат уже в этом году

В этом году планируют отремонтировать филиал на Луговой, 55 и офтальмологический центр. В следующем году ремонт пройдет еще по трем адресам поликлиники — на Светланской, 131, Уборевича, 22, и Спортивной, 10.
В краевом министерстве здравоохранения уточнили: в здании поликлиники на Светланской, 55, меняют инженерные сети. Уже заменили систему отопления, продолжается ремонт канализации, горячего и холодного водоснабжения. По завершению этих работ приступят к обновлению систем вентиляции, электроосвещения, замене крыльца и водостоков.
В офтальмологическом центре модернизируют отделение физиотерапии для взрослых и детское отделение аппаратного лечения, обновляют фасад здания. Все работы завершат до конца 2021 года. Ранее капремонт прошел в отделении физиотерапии и операционного блока, где сейчас проходят различные операции офтальмологических заболеваний и патологий.
— Модернизация медучреждения позволит не только повысить качество обслуживания пациентов, но и улучшить условия труда врачей и медперсонала, — подчеркнула главный врач поликлиники № 3 Анжела Кабиева.
Напомним, общее финансирование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в Приморье составит 1,5 миллиарда рублей. Всего на ее реализацию в край до конца 2025 года направят 8 миллиардов рублей. За пять лет в медицинские учреждения Приморья поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы.
Помимо оборудования, в рамках программы в крае будет построено 28 медицинских объектов, из них 14 объектов — быстровозводимые. Уже в этом году идет строительство восьми ФАПов и пяти врачебных амбулаторий. Также 124 объекта будут капитально отремонтированы, работы уже ведутся на 33 объектах здравоохранения края.
Автопарки медицинских учреждений за пять лет пополнятся 343 санитарными автомобилями. Первая партия в количестве 42 машин уже поступила в районы края в начале июля.
Работы ведутся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.