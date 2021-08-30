— Восточный экономический форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Для участия в нем во Владивосток — столицу Приморского края и всего ДФО — прибудет большое количество людей: инвесторов, бизнесменов, экспертов, экономистов. Безусловно, все представление о регионе нельзя сделать по одному только городу. Поэтому мы совместно с дальневосточными субъектами проводим выставку «Улица Дальнего Востока», на которой будут представлены культурные особенности, природные богатства и инвестиционные проекты территорий. Инвесторы могут получить сведения о работе ТОР в Приморье, а также узнать о возможностях, которые получают резиденты свободного порта Владивостока, или о других мерах поддержки бизнеса. Но самое главное — это возможность ближе стать к Дальнему Востоку, понять, за что любят свой край приморцы, — приводит слова полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.