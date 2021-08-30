— Восточный экономический форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Для участия в нем во Владивосток — столицу Приморского края и всего ДФО — прибудет большое количество людей: инвесторов, бизнесменов, экспертов, экономистов. Безусловно, все представление о регионе нельзя сделать по одному только городу. Поэтому мы совместно с дальневосточными субъектами проводим выставку «Улица Дальнего Востока», на которой будут представлены культурные особенности, природные богатства и инвестиционные проекты территорий. Инвесторы могут получить сведения о работе ТОР в Приморье, а также узнать о возможностях, которые получают резиденты свободного порта Владивостока, или о других мерах поддержки бизнеса. Но самое главное — это возможность ближе стать к Дальнему Востоку, понять, за что любят свой край приморцы, — приводит слова полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В этом году концепция приморской экспозиции — «Международный терминал». Это название отражает тот факт, что Приморье является важным логистическим узлом Дальнего Востока и перспективным туристическим регионом.
Основной павильон остается в форме ракушки и будет поделен на терминалы. С помощью интерактивных инсталляций создается единый маршрут, который позволит посетителю подробно узнать о Приморье.
Так, в Terminal Primorye гости выставки ознакомятся с основными транспортными маршрутами региона, развитием аэропорта Владивостока, Транссиба, Северного морского пути, Восточного порта и другими транспортно-логистическими проектами.
Новые масштабные строительные проекты во Владивостоке представят в Development Terminal. В Innovations Terminal презентуют высокотехнологичные производства на территории Приморья. Это, в том числе, научно-производственная группа компаний «Арника», Находкинский завод минеральных удобрений, компании «Газпром гелий сервис», «Русский минтай» и Владивостокский морской торговый порт.
В Arseniev Terminal планируется создать интерактивное пространство для представления удэгейской народности и их легенд. Посетители смогут посмотреть мультимедийную презентацию и фильмы о знаменитом путешественнике Владимире Арсеньеве к 150-летию со дня его рождения.
В шоуруме Made in Primorye можно будет оценить и приобрести сувениры, мед, конфеты и дизайнерскую одежду местных производителей под брендом «Сделано в Приморье».
На территории экспозиции также возведут Resto Terminal — летнее кафе под открытым небом, где будут подавать горячие и холодные напитки (в том числе на основе приморских дикоросов), а также закуски дальневосточной кухни.
Рядом с основным павильоном появится сцена, на которой планируются выступления местных музыкальных коллективов. Вечером она будет превращаться в кинотеатр, где будут демонстрировать короткометражные фильмы, снятые в Приморье.
Отметим, выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта 2–7 сентября. До 4 сентября ее смогут посетить участники и гости ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября — жители Владивостока. 7 сентября пройдет социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.