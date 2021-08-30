Возможность «получить скидку» на оплату коммунальных услуг популярна среди приморцев

Воспользоваться субсидией может любая семья, если ее расходы на оплату «коммуналки» превышают 22% от общего дохода. А в Приморье порог «входа» и того ниже: с 2019 года, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко, он составляет всего 10%.
По данным краевого минтруда, субсидии по сниженному стандарту в 2021 году получают 17,4 тысячи приморских семей.
Коммунальная субсидия — это не фиксированная выплата. Ее исчисляют помесячно и каждые полгода эту меру поддержки нужно переоформлять.
Глава министерства Светлана Красицкая напомнила, что получателями жилищно-коммунальной субсидии могут стать только те граждане, у кого нет долгов по оплате квартиры и коммунальных услуг. Или заключено соглашение о погашении задолженности.
Чтобы оформить субсидию, достаточно обратиться в любой удобный для гражданина МФЦ.