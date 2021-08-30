Возможность «получить скидку» на оплату коммунальных услуг популярна среди приморцев

С начала 2021 года около 45 тысяч жителей Приморского края воспользовались возможностью снизить свои расходы на оплату коммунальных услуг с помощью жилищно-коммунальных субсидий. На поддержку приморцам из бюджета региона было направлено 720,5 миллионов рублей.

Воспользоваться субсидией может любая семья, если ее расходы на оплату «коммуналки» превышают 22% от общего дохода. А в Приморье порог «входа» и того ниже: с 2019 года, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко, он составляет всего 10%. По данным краевого минтруда, субсидии по сниженному стандарту в 2021 году получают 17,4 тысячи приморских семей. Коммунальная субсидия — это не фиксированная выплата. Ее исчисляют помесячно и каждые полгода эту меру поддержки нужно переоформлять. Глава министерства Светлана Красицкая напомнила, что получателями жилищно-коммунальной субсидии могут стать только те граждане, у кого нет долгов по оплате квартиры и коммунальных услуг. Или заключено соглашение о погашении задолженности. Чтобы оформить субсидию, достаточно обратиться в любой удобный для гражданина МФЦ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter