Возможность «получить скидку» на оплату коммунальных услуг популярна среди приморцев

Возможность «получить скидку» на оплату коммунальных услуг популярна среди приморцев
Возможность «получить скидку» на оплату коммунальных услуг популярна среди приморцев
Сегодня, 15:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
С начала 2021 года около 45 тысяч жителей Приморского края воспользовались возможностью снизить свои расходы на оплату коммунальных услуг с помощью жилищно-коммунальных субсидий. На поддержку приморцам из бюджета региона было направлено 720,5 миллионов рублей.

Воспользоваться субсидией может любая семья, если ее расходы на оплату «коммуналки» превышают 22% от общего дохода. А в Приморье порог «входа» и того ниже: с 2019 года, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко, он составляет всего 10%.

По данным краевого минтруда, субсидии по сниженному стандарту в 2021 году получают 17,4 тысячи приморских семей.

Коммунальная субсидия — это не фиксированная выплата. Ее исчисляют помесячно и каждые полгода эту меру поддержки нужно переоформлять.

Глава министерства Светлана Красицкая напомнила, что получателями жилищно-коммунальной субсидии могут стать только те граждане, у кого нет долгов по оплате квартиры и коммунальных услуг. Или заключено соглашение о погашении задолженности.

Чтобы оформить субсидию, достаточно обратиться в любой удобный для гражданина МФЦ.

Сюжеты:
Приморье
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