Китай 1 октября отпразднует 70-летие образования республики

С 1949 года, когда была образована КНР, военные парады в Китае проводились только по случаю дня образования КНР 1 октября. В 1960 году власти установили, что военные парады будут проходить лишь каждые 10 лет. Последний подобный парад прошел в 2009 году. При этом в 2015 году в Пекине прошел парад по случаю 70-летия победы в войне против японских милитаристов.