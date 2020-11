Оплату услуг ЖКХ и связи будут принимать на кассах магазинов

Также в торговых точках можно будет оплатить налоги, штрафы и прочие платежи

Также в торговых точках можно будет оплатить налоги, штрафы и прочие платежи Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов. По сведениям двух собеседников РБК, начать прием оплаты услуг на кассах запланировано на осень 2019 года, еще один не исключил, что это может сдвинуться на более поздний срок. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. РБК направил запрос в ЦБ. Сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка, в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», пояснил один из собеседников РБК. Это услуги ЖКХ, мобильная связь, домашний телефон, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т.д. Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек, сказал специалист. По словам другого источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в начале августа. По последним данным, такую возможность банк предоставляет в 700 торговых точках, расположенных в 76 регионах. До конца текущего года их число планируется увеличить до 3 тыс. Кассы вместо банкоматов Кассы магазинов пришли на место банкоматов и отделений, число которых сократилось в отдаленных населенных пунктах из-за нерентабельности их содержания, объяснил собеседник РБК в банковской сфере. Только за 2018 год в целом по России количество банковских отделений снизилось на 10,9%, а банкоматов — на 5,5%, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Именно с этим связан проект с получением банковских услуг на кассах магазинов, а также расширение перечня таких услуг, указывает источник. Возможность снятия наличных с карт на кассах в сельской местности — это первый этап проекта Сбербанка. Он осуществляется в рамках требования ЦБ обеспечить доступность финансовых услуг в небольших и отдаленных населенных пунктах. О планах расширить число банковских услуг на кассах магазинов ранее говорила замглавы Сбербанка Светлана Кирсанова. В небольших и отдаленных населенных пунктах оплата услуг ЖКХ и связи на кассах будет востребована, считает представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. По его словам, это поможет решить проблему доступности финансовых услуг. Не у всех жителей таких мест, особенно старшего возраста, есть мобильный телефон, хороший доступ к интернету или необходимый уровень финансовой грамотности, чтобы можно было оплачивать, например, ЖКУ через «Сбербанк Онлайн», пояснила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Сбербанк как крупнейший госбанк развивает этот сервис из-за социальной ответственности, отметила она. Прием платежей на кассе действительно скорее обеспечивает доступность финансовых услуг, чем дает банку дополнительный заработок, хотя за счет того, что Сбербанк будет представлен в сельской торговой точке, он может привлечь клиентов или удержать имеющихся. Магазины, которые сейчас могут выдавать наличные, получили статус банковского платежного агента (БПА), а это — легкая форма развития банковского бизнеса, который может выполнять определенный перечень операций, напомнила Обаева. Банк экономит на открытии отделений, арендной плате и зарплате сотрудникам, содержании банкомата, поэтому логично, что Сбербанк расширяет функционал своих БПА. «В случае найма магазина в качестве агента Сбербанк платит ему за оказанные услуги, но это все равно гораздо дешевле, чем содержание традиционной банковской инфраструктуры», — пояснила она. Этот сервис подойдет именно для небольших населенных пунктов, считает Власенко. В розничных сетях больших городов такие проекты не будут работать, потому что могут вызвать дополнительные очереди, увеличить нагрузку на персонал, а также поднять затраты на инкассацию. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

