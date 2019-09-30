Оплату услуг ЖКХ и связи будут принимать на кассах магазинов

Кассы магазинов пришли на место банкоматов и отделений, число которых сократилось в отдаленных населенных пунктах из-за нерентабельности их содержания, объяснил собеседник РБК в банковской сфере. Только за 2018 год в целом по России количество банковских отделений снизилось на 10,9%, а банкоматов — на 5,5%, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Именно с этим связан проект с получением банковских услуг на кассах магазинов, а также расширение перечня таких услуг, указывает источник.