Владивосток на целый день стал полосатым

В столице региона с размахом отметили День тигра (фоторепортаж)

В столице региона с размахом отметили День тигра В воскресенье во Владивостоке прошло традиционное шествие, посвященное празднованию Дня тигра. Торжество привлекает внимание к проблеме исчезновения редкой полосатой кошки, ее сородичей так и всех животных, обитающих в Дальневосточной тайге. Тысячи человек в оранжево-черных костюмах прошли в яркой колонне от Покровского парка и до центральной площади Владивостока. Здесь и прошли основные праздничные мероприятия. Фото Евгении ПРИЙМАК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

