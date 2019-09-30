Владивосток на целый день стал полосатым

В воскресенье во Владивостоке прошло традиционное шествие, посвященное празднованию Дня тигра. Торжество привлекает внимание к проблеме исчезновения редкой полосатой кошки, ее сородичей так и всех животных, обитающих в Дальневосточной тайге.