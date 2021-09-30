Дружить и доверять

С началом учебного года в школах Владивостока возобновились бесплатные тренинги от Молодёжного ресурсного центра - муниципального учреждения, главной целью которого является воспитательная и организаторская работа с подростками. В этом году специалисты МРЦ идут в школы с целым набором программ.

Их общий вектор — профилактика деструктивных явлений. Фото: фото предоставлены героями публикации «Я тебе доверяю!» — так называется новая тренинговая программа, посвящённая профилактике буллинга, то есть травли, в молодёжной среде. В сентябре такими тренингами были охвачены школы №6, №79, лицей №41. Подросткам предложили порассуждать, как возникает травля, на чём основан её механизм. Школьники изложили свои версии, упомянув чувство безнаказанности, желание выплеснуть агрессивные эмоции на слабого, а также зависть. Специалист МРЦ Анастасия Деменок объяснила ребятам, что слова порой ранят человека так же сильно, как физическая боль. Она же провела тренинговую часть мероприятия, выдав школьникам карточки с обидными словами и предложив заменить их на «хорошие». Фото: фото предоставлены героями публикации Ещё один тренинг под названием «Командообразование» адресован не только старшеклассникам, но и студентам колледжей. Как правило, он состоит из нескольких встреч, во время которых молодёжь учится конструктивно взаимодействовать в группе, создавать комфортный психологический климат, находить общие интересы с одноклассниками и сокурсниками. С начала сентября такие занятия прошли уже в Колледже машиностроения и транспорта, Владивостокском судостроительном колледже, Приморском политехническом колледже, Колледже сервиса и дизайна ВГУЭС, а также в школах №46 и 66. Фото: фото предоставлены героями публикации Как рассказал директор МКУ «Молодёжный ресурсный центр» Андрей Волков, в арсенале у специалистов есть и другие программы, например, «Мир у моря», направленная на профилактику экстремизма. Эта программа адаптирована для школьников разного возраста: ученикам младших классов в качестве визуального ряда показывают мультфильмы о дружбе и взаимопомощи, а школьникам постарше в дополнение к профилактическим беседам предлагают социальные видеоролики. В сентябре специалисты провели уже 20 таких тренингов в школах №7, 12, 25, 43, лицеях №3 и №41, Владивостокском гуманитарно-коммерческом колледже, Колледже сервиса и дизайна ВГУЭС, Дальрыбвтузе, Колледже машиностроения и транспорта. Также с недавних пор в МРЦ разработали программу «Как не попасться в сети» - она возникла как ответ на популярность сомнительных групп в социальных сетях. — Мы учим ребят критически мыслить, отличать фейковый контент от реальности, формируем у них навыки безопасного поведения в сети. Во время встреч даём ребятам возможность высказаться, поделиться опытом. Ведь подростки плохо воспринимают запреты без доказательств, им недостаточно просто сказать «нельзя», нужно объяснить и привести примеры, что мы и делаем, — рассказала специалист МРЦ Ирина Самойленко. Пока новая программа была апробирована на двух занятиях в школе № 65.

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