Игорь Пушкарёв выразил соболезнования семье Юрия Серебрякова

Экс-мэр: «Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию» Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв выразил искренние соболезнование семье и близким Юрия Серебрякова. В социальной сети экс-мэр отметил, что познакомился с известным приморским предпринимателем много лет назад. «Уходит из жизни человек и у каждого живущего остаётся какое-то личное воспоминание об ушедшем, свое собственное представление, сложившееся в результате общения. Чем более многогранна личность, тем интереснее общение - таким был Юрий Михайлович Серебряков. Мы познакомились много лет назад, когда и он, и я были депутатами Законодательного Собрания Приморского края. Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию. В дальнейшем мы стали хорошими товарищами. В моей памяти Юрий Михайлович навсегда останется мудрым, порядочным и открытым человеком, который многого достиг. Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

