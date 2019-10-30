Игорь Пушкарёв выразил соболезнования семье Юрия Серебрякова

Игорь Пушкарёв выразил соболезнования семье Юрия Серебрякова

30 октября 2019, 14:23
Общество
Экс-мэр: "Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию"

Экс-мэр: «Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв выразил искренние соболезнование семье и близким Юрия Серебрякова. В социальной сети экс-мэр отметил, что познакомился с известным приморским предпринимателем много лет назад.

«Уходит из жизни человек и у каждого живущего остаётся какое-то личное воспоминание об ушедшем, свое собственное представление, сложившееся в результате общения. Чем более многогранна личность, тем интереснее общение - таким был Юрий Михайлович Серебряков.

Мы познакомились много лет назад, когда и он, и я были депутатами Законодательного Собрания Приморского края. Я всегда относился с большим уважением к нему, к его уму, профессиональному опыту и трудолюбию. В дальнейшем мы стали хорошими товарищами.

В моей памяти Юрий Михайлович навсегда останется мудрым, порядочным и открытым человеком, который многого достиг.

Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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