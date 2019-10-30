Приморскую девочку наградят за героизм

Почти год назад, 2 декабря 2018 года, 7-летняя Ангелина Пясковская, жительница села Тихменево Лесозаводского городского округа Приморского края, спасла из реки Уссури двух 8-летних приятелей. В тот день дети играли на улице, и мальчики решили проверить на прочность речной лед. Неожиданно поверхность треснула и ребята оказались в воде. Опасная ситуация произошла в небольшом поселке в будний день, когда все взрослые находились на работе.