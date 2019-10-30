В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новую экологическую тропу

«Бикин, его долина с уникальным набором биоразнообразия, традициями природопользования, стратегическим географическим положением привлекли WWF еще 20 с лишним лет назад. Именно тогда начались первые проекты по сохранению природы Бикина. Сейчас это особо охраняемая природная территория для дикой природы и людей, старающихся жить по древним, но в настоящее время таким современным законам неистощительного природопользования. Праздник Вакчайни – это тоже оттуда, из глубины веков. Когда охотники, рыболовы, собиратели просили своих духов помочь в их нелегком труде. Я желаю всем охотникам Бикина фарта, пусть их обойдет неудача, горести и болезни. Пусть охота как один из самых древних и рачительных видов деятельности будет на Бикине веки вечные», — говорит Павел Фоменко, главный координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ