Для студентов ДВФУ откроют мастерские в редакциях СМИ Приморья

Руководитель образовательной программы «Журналистика» Лариса Распутная предложила создавать творческие мастерские в редакциях, где группа журналистов сможет делиться со студентами профессиональными навыками на системной основе. Так, например, предпринимается попытка упорядочить расписание, чтобы студенты-журналисты учились со второго семестра лишь в первой половине дня, а во второй половине дня могли работать по специальности. Кроме того, готовится проект "материкового дня", когда все практические занятия будут проходить в городе Владивостоке с действующими журналистами. Участники круглого стола поддержали предложения. Фото Юрия МАЛЬЦЕВА.