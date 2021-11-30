На улицы Владивостока вылили и высыпали около полутора тысяч тонн противогололёдных материалов

На улицы Владивостока вылили и высыпали около полутора тысяч тонн противогололёдных материалов
На улицы Владивостока вылили и высыпали около полутора тысяч тонн противогололёдных материалов
Сегодня, 18:14ОбществоФото: Золотой Рог
На улицах краевого центра сегодня непрерывно работали 183 единицы снегоуборочной техники. Израсходовано только за сегодня около полутора тысяч тонн противогололедных материалов.

— Обычно такой объём расходуют за весь период снегопада, — отметил заместитель главы администрации Владивостока — начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. — В этот раз расход будет, как минимум, в два раза больше.

Много снега, сильный ветер осложняли уборку снега. Как правило, снегоуборочная техника должна проходить одну и ту же улицу раз в полтора часа, в этот раз приходилось чаще, иначе бы эффекта уборки не наблюдалось.

— Наша главная задача — обеспечить проезд транспорта по основным магистралям Владивостока, въезд в город и выезд из него. В ночь планируется выход того же количества техники — будем расчищать проезжую часть и убирать валы снега, — рассказал Николай Зайцев.

Под утро ожидается стихание снегопада, дорожные службы приступят к обработке улиц противогололёдными материалами. Это позволит в утренние часы обеспечить проезд транспорта по дорогам города.

Николай Зайцев призвал автолюбителей воздержаться от выезда на личном транспорте, чтобы не мешать коммунальщикам убирать снег.

Отметим, в школах Владивостока на период непогоды завтра, 1 декабря, для 1 — 8 классов вводят дистанционное обучение. Школьники с 9 по 11 классы учатся по обычному графику.

Во Владивостоке, как ожидается, снег прекратится в среду, 1 декабря, к утру. Но сохранится очень сильный ветер, температура -6…-9°С. Общее количество осадков за весь период может составить 20 — 35 мм, это почти месячная норма.

Сюжеты:
Приморье
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