Во Владивостоке на расчистку тротуаров, лестниц и переходов вышли дворники. В этих работах задействованы сотрудники муниципальных предприятий «Дороги Владивостока», «Содержание городских территорий» и пяти привлеченных организаций. Всего более 330 человек, уточнили в администрации краевого центра.

В оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды сообщают, что продолжается обработка дорог реагентами. Её ведут с 4-х часов утра. На время непогоды закрыто движение по улице Капитана Шефнера и запрещены въезд и передвижение большегрузного транспорта. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Однако горожан просят не выезжать на дороги Владивостока на личном автотранспорте. На маршруты города сегодня вышло 492 автобуса, 10 трамваев и 6 троллейбусов. На данный момент движение общественного транспорта осуществляется в штатном режиме. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы города по телефону 2222-333. По сообщению синоптиков, сегодня во Владивостоке сильный, во второй половине дня очень сильный снег. Метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный сильный, вечером штормовой. Температура воздуха -4…-6°С, к вечеру понижение до -8°C. Как сообщили в Примпогоде, снег прекратится днём в среду, 1 декабря, но ожидается очень сильный ветер и похолодание до — 10°C.

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