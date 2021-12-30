Дальневосточная столица вошла в ТОП-10 новых центров туризма в России от Forbes

Дальневосточная столица вошла в ТОП-10 новых центров туризма в России от Forbes
Дальневосточная столица вошла в ТОП-10 новых центров туризма в России от Forbes
Сегодня, 09:44ОбществоФото: Петр Корко / правительство Приморского края
Журнал Forbes отметил Владивосток, как один из новых центров туризма в России. В 2021 году дальневосточную столицу посетили более 1 миллиона туристов.

В журнале отметили, что Дальний Восток в целом — это одно из самых активно растущих туристических направлений в России. Всего за 5 лет, количество туристов, которые выбирают для своего отпуска ДФО, выросло на 220%.

По данным краевого агентства по туризму, только в 2021 году Приморье посетили 1,1 миллион путешественников. И это практически в 2 раза больше, чем в 2020 году. Кроме того, большая часть туристов, которые прибывают в Приморье, целью своего визита выбирают именно Владивосток.

Из достопримечательностей Forbes выделил вантовые мосты и кухню. В частности круглогодичные гастрономические фестивали где, в зависимости от времени года, можно полакомиться корюшкой, мидиями, гребешком, дарами тайги и крабами.

Из 383 отелей Владивостока, издание выделило два пятизвездочных — Lotte и Tigre de Cristal.

Наряду с Владивостоком, в ТОП-10 новых туристических центров страны по версии Forbes вошли Дербент, Тюмень, Мурманск, Тула, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Самара и Ростов-на-Дону.

«Владивосток можно по праву назвать “жемчужиной” не только Приморского края, но и всего Дальневосточного федерального округа. В 2022 году мы продолжим работать над увеличением туристического потока в наш регион и надеемся добиться еще более впечатляющих результатов», – прокомментировал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

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ВладивостоктуризмПриморье
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