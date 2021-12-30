ПФР расширит меры социальной поддержки с 2022 года

С 2022 года Пенсионный фонд России будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР, речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: неработающих и имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. Так, к примеру, через Пенсионный фонд с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР. Гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по обычному графику происходит в феврале. С указанной даты средства начнут одновременно приходить и тем, кто получает их через почтовые отделения, и тем, кому деньги зачисляются на счет в банке. В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернётся к стандартному графику.

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