Семь лайфхаков к Новому году от экспертов главного банка России

Полки магазинов ломятся от фигурок фарфоровых тигрят в новогодних шапочках, но не спешите их скупать. К товарам с символикой наступающего года всегда повышенный интерес. И как следствие, на них завышенный ценник. Да и кому, кроме коллекционеров, нужны подобные сувениры? Они пылятся в шкафах, если, конечно, их не выкинули сразу или не передарили кому-то.