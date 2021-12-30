Семь лайфхаков к Новому году от экспертов главного банка России

Ограничьте траты бюджетом
Как отмечает регулятор на сайте проекта «Финансовая культура», прежде всего, необходимо заранее спланировать свой бюджет, чтобы внезапно не оказаться с пустым кошельком в разгар каникул. Лучше заранее установить предельную сумму, которую вы готовы потратить на Новый год.
Определите главные статьи расходов — например, «подарки», «новогодний стол» и «празднование» (например, поход на ёлку, в ресторан, в театр, фейерверки).
Можно по старинке разложить наличные по конвертам, советуют специалисты. Или воспользоваться специальными мобильными приложениями — сервисами финансового планирования. В них можно добавлять статьи расходов, устанавливать по ним лимит и видеть динамику трат.
Поможет определиться с объёмами трат ВЦИОМ. По его данным, на встречу 2021 года россияне потратили, в среднем, 17 161 рубль. Из них на подарки ушло примерно 6782 рубля, на новогодний стол — около 5688 рублей.
Предновогодние скидки — проверь их реальность
Призывы «Скидки на всё!» очень заманчивы, но на деле могут оказаться всего лишь уловкой. Перед праздниками ценники нередко специально завышают в несколько раз, чтобы потом объявить «распродажу». Присмотритесь к нужным вещам заранее, сфотографируйте или запишите их стоимость и затем проверьте — настоящий это дисконт или лишь хитрый маркетинговый ход.
Всегда есть варианты
Одни и те же товары могут стоить по-разному в небольших торговых точках, крупных сетевых магазинах и в Интернет-магазинах. Иногда цены могут различаться в полтора-два раза. Не поддавайтесь праздничному ажиотажу и не покупайте понравившуюся вещь сразу — лучше сначала сравнить все варианты.
Главное, хорошо встретить Новый год. Не важно, в чём
Встречать год Голубого Водяного Тигра в бирюзовом свитере или платье небесного цвета — забавно, но совершенно не обязательно. Не стоит слепо следовать традициям и слушать бой курантов непременно в чём-то новом. 1 января — хороший повод действительно начать всё по-новому — например, стать свободным от стереотипов.
Дарите инвестиции
Полки магазинов ломятся от фигурок фарфоровых тигрят в новогодних шапочках, но не спешите их скупать. К товарам с символикой наступающего года всегда повышенный интерес. И как следствие, на них завышенный ценник. Да и кому, кроме коллекционеров, нужны подобные сувениры? Они пылятся в шкафах, если, конечно, их не выкинули сразу или не передарили кому-то.
Покупка сувенирного тигра вряд ли может стать исключением. Если вы хотите сберегать и богатеть в новом году, то лучше выбрать для этого другие способы — например, открыть вклад, сберегательный или индивидуальный инвестиционный счет. Или серебряную монету с изображением тигра. Тоже инвестиция.
Упаковка подарков — важная часть подготовки к празднику
Зачем тратиться на дорогие подарочные коробки и услуги по упаковке, если можно это сделать и самому? Идеи оформления и мастер-классы по упаковке можно найти в видеороликах в Интернете. Чтобы старания не пропали даром, во время праздника проведите соревнование на самую оригинальную обёртку. Опять же, близкие и друзья смогут оценить ваши старания, творческий подход и чувство юмора.
Празднуйте дома
Праздновать дома в кругу близких не только безопаснее в условиях пандемии, но и экономнее. Стол можно накрыть вместе, поделив расходы. Либо каждый сам приготовит особенное угощение для общего стола.
Необязательно покупать дюжину недорогих сувениров для всех. Будет лучше, если каждый преподнесет один, но достойный презент. А кому он достанется — определите в лотерее.
Если следовать этим советам, научиться планировать бюджет и следить за расходами, ваши финансовые решения станут более продуманными и удачными на весь год, уверяют в Банке России.