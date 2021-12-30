«Терминал Астафьева» подарил праздник самым маленьким жителям Находки

На утренник пришли старшая и средняя группы из детсада № 66, всего около 50 детей. Безветренный солнечный день и интересные игры от ведущих не дали малышам замерзнуть, они танцевали, пели и веселились. Неизменный детский фурор произвел появившийся Дед Мороз с мешком подарков. Каждому ребенку «Терминал Астафьева» подарили альбом для рисования, карандаши, 3D-пазл и игрушку. Счастливых детей увели обратно в детский сад, где их ждал праздничный обед.