Алена Булгакова: «народ устал и не вышел на митинг в Приморье»

Руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус» За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала почему по ее мнению нынешний митинг в поддержку Навального собрал рекордно малое количество участников.

«Люди устали, те, кто хотел выплеснуть свои эмоции по разным причинам, сделали это 23 числа. Свою лепту внесла и грамотная профилактика в отношении тех людей, кто собирался или даже выходил на митинги. Эта профилактика сработала на донесение информации гражданам о вреде несанкционированных митингов. Кроме того организаторы никак не пытались этот митинг согласовать, а значит они просто подставили людей под удар и кинули их на амбразуру. Провокаторам и организаторам этого мероприятия нужна была жертва. Граждане увидели это и не повелись на очередную провокацию, то есть остались дома», — сообщила Алена Булгакова. Кроме того она отметила, что согласно имеющимся данным, лица которые были задержаны за нарушение общественного порядка ранее никакой помощи — юридической или финансовой не получили. Также как и в прошлый раз, по мнению общественного деятеля, митингующие не смогли озвучить конкретных требований. Напомним, днем 31 января в столице Дальнего Востока проходила несанкционированная акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На этот раз вышло совсем немного людей, очевидцы подчеркнули, что силовиков и журналистов на площади было едва ли не больше чем протестующих. Первый митинг состоялся 23 января. Тогда, по официальным данным, на улицы вышло несколько сотен человек. Трое участников акции стали фигурантами уголовных дел. Многие приморские общественные деятели полагают, что участники несанкционированных акций протеста нарушают права других горожан. По словам уполномоченного по правам человека в Приморье Юрия Мельникова, митингующие создают сложности в передвижении по городу, нарушают общественный порядок.

