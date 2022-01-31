В Хасанском районе присваивали выданные людям ДВ-гектары

Глава Шкотовского района Виктор Михайлов находится у власти с 2005 года. За это время, уверяет телеграм-канал expertprimorye, кумовство на территории «достигло невиданных масштабов, все нормальные земельные участки давно отошли к окружению главы. А недовольство населения работой Михайлова достигло своего апогея уже давно, но это не помешало ему быть переназначенным на новый срок в 2020 году».