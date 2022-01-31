В Приморье за третьего дадут миллион

В Приморье за третьего дадут миллион
В Приморье за третьего дадут миллион
Сегодня, 16:50ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье почти 714 тысяч человек в прошлом году получили тот или иной вид социальной поддержки. Всего в крае реализуется 84 меры соцпомощи, на эти цели направлено 25 миллиардов рублей.

Об этом было заявлено на совещании по вопросу социально-экономического развития региона в 2021 году, которое провёл в правительственном Доме переговоров во Владивостоке полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в понедельник, 31 января.

Отмечалось, что общий объем расходов на социальную политику в 2021 году составил 49,5 миллиардов рублей — это 30% всех расходов краевого бюджета.

Как было доложено Трутневу, в Приморье президентские выплаты на детей от 3 до 7 лет получили более 53 тысяч семей. Кроме того, 20,5 тысяч многодетных семей получили соцподдержку. В прошлом году в регионе родилось на 243 ребёнка больше, чем в 2020-м. Более тысячи детей-сирот получили квартиры раза больше, чем в доковидный 2019 год.

Приморье выбрано в качестве пилотной территории для тестирования инициативы по введению новой меры поддержки в размере 1 миллиона рублей семьям, в которых появился третий и последующий ребенок, отметили в пресс-службе края.

Напомним, как уже писал «ЗР», Юрий Трутнев прибыл в Приморье с рабочим визитом. Ожидается, что в Дальневосточной столице он пробудет с 31 января по 2 февраля, в его планах — инспекция Владивостокской агломерации и портовой инфраструктуры края.

Сюжеты:
Приморье
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