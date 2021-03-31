Не церемонясь: губернатор Приморья отчитал мэра Владивостока за неудовлетворительную работу

Олегу Кожемяко регулярно поступают жалобы от жителей города на грязь, не убранные ветки, а также на многочисленные глубокие ямы на дорогах Владивостока. Губернатор края устал от потока недовольства людей и решил лично побеседовать с градоначальником Олегом Гуменюком по поводу его работы.

В последний мартовский день, глава края вызвал к себе в Правительство региона мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он решил с ним серьезно поговорить о работе мэрии и самого градоначальника. Отметим, что разговор был довольно серьезным. Олег Кожемяко заявил, что не доволен тем, что творится в столице Дальнего Востока. Он устал от многочисленных жалоб людей. Больше всего губернатору не понравилось то, что на многих улицах города до сих пор лежат поломанные ветки после ледяного дождя, который прошел еще 19 ноября 2020 года. Помимо того, что губернатор отчитал мэра, он попросил его объяснить такую неудовлетворительную работу. «Вы, Олег Владимирович, уже два года работаете, за это время по ряду объектов даже проектно-сметной документации нет. Мне сложно сказать, чем тогда занимается городская администрация… Скажу прямо — если не будет положительных изменений, я буду вынужден принимать решения. Вопрос стоит остро и ребром по наведению порядка в городе и способности администрации это делать. Так, чтобы люди видели и не писали массовые обращения», — заявил Олег Кожемяко. Масса нареканий граждан вызывала и деятельность управляющих компаний в период ликвидации последствий ЧС. Как показал анализ поступивших в социальные сети главы региона обращений, больше всего жалоб – почти 70% – касались «управляек» Фрунзенского, Ленинского районов, 71-го микрорайона, обслуживающих в общей сложности более 650 домов. Упомянутая мэром сумма в 800 тысяч рублей выписанных штрафов не впечатлила. Губернатор указал мэру на слабое взаимодействие его команды с этими компаниями, что в итоге привело к захламлению территорий Владивостока. Олег Кожемяко подчеркнул, что неэффективность действующей команды мэрии Владивостока демонстрирует состояние дорог, включая те, которые были совсем недавно отремонтированы, но уже «выглядят ужасно», и затягивание сроков по целому ряду масштабных и социально значимых объектов в краевой столице. Так, по его словам, начиная с 2018-2019 год тянется история с благоустройством набережной от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасный, сопки Бурачка, территории вдоль реки Объяснения, Покровского парка, Минного городка и других, а также строительством многоярусных парковок.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter