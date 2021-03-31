Осовременить сёла решили в Приморье

По словам специалистов, на подпрограмму «Современный облик сельских территорий» нужно более 1,3 миллиарда рублей в 2022 году и более 500 миллионов рублей в 2023-м.
С помощью этих средств будут построены и отремонтированы детские сады, дома культуры, спортивные комплексы, очистные сооружения. Всего планируется реализовать около 60 мероприятий в 15 муниципальных образованиях края.
«Желание получить субсидии изъявили Анучинский, Пограничный, Октябрьский, Хорольский, Ханкайский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский, Спасский и Черниговский муниципальные районы, Артемовский и Уссурийский городские округа», — отметили в ведомстве.
Как рассказали в краевом минсельхозе, заявочная документация проектов уже направлена в Министерство сельского хозяйства России, где она пройдет процедуру конкурсного отбора.
Стоит отметить, что «Современный облик сельских территорий» — третье направление госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которое начнёт работать в Приморском крае с 2022 года.