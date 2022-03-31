Безнадзорные животные в Приморье под контролем

Чат-бот по отлову безнадзорных животных, созданный Центром управления регионом Приморья совместно с администрациями муниципалитетов, работает в крае с 21 февраля этого года. За это время в приюты было доставлено 845 животных, 484 стерилизовано и 378 выпущено.

Чат-бот работает на территории всех муниципалитетов Приморья. Нужно зайти в Telegram, написать в поисковой строке «Отлов безнадзорных животных», выбрать в открывшемся окне населённый пункт и написать свое обращение, адрес и контактный телефон для связи. — Чат-бот в Telegram — один из самых удобных каналов связи с людьми, желающими сообщить о своей проблеме, в том числе и по бродячим животным. Он позволяет оперативно собирать и анализировать обращения, затем передавать их в работу муниципалитетам. Выгрузка полученной информации и рассылка ее уполномоченным сотрудникам проводится постоянно, — рассказала руководитель краевого ЦУР Полина Степаненко. Напомним, ранее в Приморье были приняты поправки в краевое законодательство, подразумевающие введение обязательной маркировки домашних собак и создание единой базы промаркированных животных, а также значительно увеличивающие нормативы стоимости услуг по отлову, транспортировке, вакцинации и кастрации животных, у которых нет владельцев. Рекомендация «ЗР» Если вы встретили бродячую собаку: — не убегайте и не пытайтесь чем-нибудь кинуть в неё. Оставайтесь на безопасном расстоянии и подождите, пока животное уйдет. Медленно отступайте, следя за реакцией собаки: если пёс идёт за вами, остановитесь, если стоит на месте — продолжайте отходить в том же темпе; — можно отвлечь собаку, положив что-то между собой и ею, это может быть рюкзак, зонт, ботинок или куртка. Животное интерпретирует препятствие как преграду и отвлечется; — если едете на велосипеде или самокате, то бродячие псы могут реагировать на движение и преследовать вас. Не пытайтесь ускориться — собаки бегают очень быстро и догонят вас. Остановитесь — животное потеряет к вам интерес. Продолжайте движение, когда собака отвернётся и пойдёт своей дорогой; — если собака рычит и готовится напасть, ни в коем случае не смотрите ей в глаза: это будет воспринято как вызов; — если пёс один, против него сработает окрик «нельзя!» или «пошёл отсюда!». Если не помогло, замрите и не смотрите собаке в глаза. Если пёс приблизился и начал обнюхивать вас, позвольте ему это делать. Не двигайтесь и не протягивайте ему руку — он может истолковать это как нападение.

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