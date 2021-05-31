117 тысяч приморцев проголосовали за объекты благоустройства в 2022 году

В Приморье завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые реконструируют в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Свои голоса на сайте оставили более 117 тысяч жителей Приморья, сообщили в правительстве региона.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, с 26 апреля по 30 мая на специальной онлайн-платформе 25.gorodsreda.ru проходило голосование за общественные пространства, которые реконструированы в городах и районах края, в том числе за федеральное финансирование. В голосовании приняли участие более 117 тысяч человек. На выбор было предложено почти 40 объектов в 12 муниципалитетах, а ещё в шести — граждане определяли лучший дизайн-проект благоустройства. «От Правительства края хочу поблагодарить всех приморцев, принявших участие в голосовании. Без вовлеченности самих жителей качественные преобразования городской среды невозможны. И в этот раз результаты отбора вновь показали неравнодушие людей к этой работе», — рассказала Пархоменко. Зампред добавила, что в данный момент подводятся окончательные итоги голосования, в течение нескольких дней они будут опубликованы. Отметим, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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