Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

За 30 лет ваше издание приобрело авторитет в деловых кругах и завоевало доверие читателей. Особенно это актуально сейчас, во времена фейков и недостоверной информации, которая легко появляется и исчезает с новостных сайтов. А печатное слово всегда было и остаётся весомым в информационном пространстве. Ведь, как говорится, что написано пером, не вырубить топором.