Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

За 30 лет ваше издание приобрело авторитет в деловых кругах и завоевало доверие читателей. Особенно это актуально сейчас, во времена фейков и недостоверной информации, которая легко появляется и исчезает с новостных сайтов. А печатное слово всегда было и остаётся весомым в информационном пространстве. Ведь, как говорится, что написано пером, не вырубить топором.
«Золотой Рог» по праву может считаться пионером деловой журналистики и кузницей профессиональных кадров для СМИ в Приморском крае. У вашего издания безупречная репутация — ваши материалы всегда объективны, вы даёте высказаться всем заинтересованным сторонам и всегда соблюдаете журналистскую этику.
Желаю коллективу газеты успешно справляться с неиссякаемым потоком информационных поводов, всегда оставаться флагманом региональной журналистики и с честью превозмогать все трудности. С юбилеем, друзья!
Вячеслав КВОН, глава Артёмовского городского округа