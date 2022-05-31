Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

Сегодня, 15:38
Общество
Фото: пресс-служба Артёмовского городского округа
Уважаемый коллектив газеты «Золотой Рог»! От всей души поздравляю редакцию делового еженедельника с юбилеем.

За 30 лет ваше издание приобрело авторитет в деловых кругах и завоевало доверие читателей. Особенно это актуально сейчас, во времена фейков и недостоверной информации, которая легко появляется и исчезает с новостных сайтов. А печатное слово всегда было и остаётся весомым в информационном пространстве. Ведь, как говорится, что написано пером, не вырубить топором.

«Золотой Рог» по праву может считаться пионером деловой журналистики и кузницей профессиональных кадров для СМИ в Приморском крае. У вашего издания безупречная репутация — ваши материалы всегда объективны, вы даёте высказаться всем заинтересованным сторонам и всегда соблюдаете журналистскую этику.

Желаю коллективу газеты успешно справляться с неиссякаемым потоком информационных поводов, всегда оставаться флагманом региональной журналистики и с честью превозмогать все трудности. С юбилеем, друзья!

Вячеслав КВОН, глава Артёмовского городского округа

Сюжеты:
Приморье
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